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В Гахе мужчина поджег собственный дом

В Гахе мужчина поджег собственный дом В Гахском районе произошел пожар
Происшествия
29 мая 2021 г. 05:37
В Гахе мужчина поджег собственный дом

В Гахском районе произошел пожар.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован в ночное время по адресу: улица Хюрю Тагиева, 37.

В результате происшествия сгорели подверженные горению конструкции одноэтажного 3-комнатного дома общей площадью 81 m².

К тушению огня были привлечены две пожарные машины и сотрудники Гахского государственного пожарного управления МЧС.

Близлежащие постройки защищены от огня.

По предварительным данным, 42-летний Рамин Губад оглы Абдуллаев, 1979 года рождения подозревается в поджоге собственного дома.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQax sakini özünün 3 otaqlı evini yandırıb

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