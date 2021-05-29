В Гахе мужчина поджег собственный дом

В Гахском районе произошел пожар.
Как передает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован в ночное время по адресу: улица Хюрю Тагиева, 37.
В результате происшествия сгорели подверженные горению конструкции одноэтажного 3-комнатного дома общей площадью 81 m².
К тушению огня были привлечены две пожарные машины и сотрудники Гахского государственного пожарного управления МЧС.
Близлежащие постройки защищены от огня.
По предварительным данным, 42-летний Рамин Губад оглы Абдуллаев, 1979 года рождения подозревается в поджоге собственного дома.
По факту ведется расследование.