Гах. 2 августа. REPORT.AZ/ В Гахе массово гибнет мелкий рогатый скот.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в районном селе Фыстыглы зарегистрирован массовый падеж мелкого рогатого скота. В целом погибло около 50-ти поголовий. Подобный факт зарегистрирован в основном в трех хозяйствах.

Как сообщил Report начальник Ветеринарного управления Гахского района Шовкет Бабаев, они осведомлены о случившемся: "На основе жалобы сельчан мы побывали на месте происшествия, и взяв анализы, отправили их в Республиканскую ветеринарную лабораторию для выяснения причин массового падежа. Ответы будут готовы в ближайшие дни.

В целом, до сих пор на территории района произведена вакцинация более 50 тыс. поголовий скота".