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    ​В Гахе массово гибнет мелкий рогатый скот

    Начальник управления: Ответы будут готовы в ближайшие дни и мы сможем узнать причину падежа скота

    Гах. 2 августа. REPORT.AZ/ В Гахе массово гибнет мелкий рогатый скот.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, в районном селе Фыстыглы зарегистрирован массовый падеж мелкого рогатого скота. В целом погибло около 50-ти поголовий. Подобный факт зарегистрирован в основном в трех хозяйствах.

    Как сообщил Report начальник Ветеринарного управления Гахского района Шовкет Бабаев, они осведомлены о случившемся: "На основе жалобы сельчан мы побывали на месте происшествия, и взяв анализы, отправили их в Республиканскую ветеринарную лабораторию для выяснения причин массового падежа. Ответы будут готовы в ближайшие дни.

    В целом, до сих пор на территории района произведена вакцинация более 50 тыс. поголовий скота".  

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