В Гахе лошадь ранила женщину - ФОТО

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Гахском районе лошадь ранила женщину.

Как сообщает Report, случай произошел в селе Тангыт.

Согласно информации, 35-летняя жительница Лачинского района Тунзаля Гумбетова вместе со своим сыном на пастбище ударила свою лошадь, чтобы она ускорила свой ход. В это время лошадь пнула Т.Гумбетову в голову.

Женщина потеряла сознание. Она госпитализирована в Гахскую районную центральную больницу, ее состояние оценивается как среднетяжелое.