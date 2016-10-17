 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гахе лошадь ранила женщину - ФОТО

    Случай произошел в селе Тангыт

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Гахском районе лошадь ранила женщину. 

    Как сообщает Report, случай произошел в селе Тангыт.

    Согласно информации, 35-летняя жительница Лачинского района Тунзаля Гумбетова вместе со своим сыном на пастбище ударила свою лошадь, чтобы она ускорила свой ход. В это время лошадь пнула Т.Гумбетову в голову. 

    Женщина потеряла сознание. Она госпитализирована в Гахскую районную центральную больницу, ее состояние оценивается как среднетяжелое. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi