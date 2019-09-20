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В Гахе грузовик врезался в легковой автомобиль

​В Гахе грузовик врезался в легковой автомобиль

В Гахском районе произошло ДТП.

Инцидент произошел на части трассы Гораган-Гах, проходящая через село Алатамир.

Житель Шекинского района Салимов Эльхан, водитель грузовика марки "Исузу" с государственным номерным знаком "90-JS-092", двигашийся в направлении Гаха, врезался в машину марки "ВАЗ-21011" с госудаственным номерным знаком "34-BB-097".

В результате аварии грузовик перевернулся. Водитель грузовика 27-летний Манафов Рахиб и 27-летний Ахмадов Ильхам получили повреждения. Раненые доставлены в Гахскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование. 

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