В Гахе грузовик врезался в легковой автомобиль

​В Гахе грузовик врезался в легковой автомобиль

20 сентября, 2019 23:04

https://report.az/storage/news/edee4df6ef529ef48227c7777329314a/94e1a14d-d1ab-4875-b7fb-67add0f75981_292.jpg В Гахском районе произошло ДТП. Инцидент произошел на части трассы Гораган-Гах, проходящая через село Алатамир. Житель Шекинского района Салимов Эльхан, водитель грузовика марки "Исузу" с государственным номерным знаком "90-JS-092", двигашийся в направлении Гаха, врезался в машину марки "ВАЗ-21011" с госудаственным номерным знаком "34-BB-097". В результате аварии грузовик перевернулся. Водитель грузовика 27-летний Манафов Рахиб и 27-летний Ахмадов Ильхам получили повреждения. Раненые доставлены в Гахскую районную центральную больницу. По факту ведется расследование.

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