​В Гахе грузовик врезался в легковой автомобиль

В Гахском районе произошло ДТП.
Инцидент произошел на части трассы Гораган-Гах, проходящая через село Алатамир.
Житель Шекинского района Салимов Эльхан, водитель грузовика марки "Исузу" с государственным номерным знаком "90-JS-092", двигашийся в направлении Гаха, врезался в машину марки "ВАЗ-21011" с госудаственным номерным знаком "34-BB-097".
В результате аварии грузовик перевернулся. Водитель грузовика 27-летний Манафов Рахиб и 27-летний Ахмадов Ильхам получили повреждения. Раненые доставлены в Гахскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости