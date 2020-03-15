​В Гахе грузовик сбил насмерть пожилого мужчину

В Гахском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает северо-западное бюро Report, происшествие произошло в вечернее время и зафиксировано на пролегающем через территорию села Эмберчай отрезке магистральной дороги Шеки-Гах.

Находящийся в движении в направлении Гаха житель одноименного района Амиран Папиашвили сбил грузовым автомобилем марки "КамАЗ" двигающегося в направлении села Эмберчай Фикрета Садых оглы Ахмедова, 1953-го года рождения.

Раненый был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу, но немного позже скончался.

По факту ведется расследование.