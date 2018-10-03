В Гахе грузовик съехал с дороги, два человека пострадали

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Гах. 3 октября. REPORT.AZ/ В Гахе грузовой автомобиль съехал с дороги и перевернулся, в результате два человека пострадали.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, ДТП произошло в ночь со 2 на 3 октября на 87 км. магистральной трассы Евлах-Загатала-госграница Грузии на территории Гахского района.

Житель Загатальского района Бахтияр Фазиль оглу Балаев 1984 г.р., находившийся за рулем грузового автомобиля марки Mercedes, потерял управление транспортным средством, из-за чего автомобиль перевернулся на обочине дороги. В результате аварии водитель получил легкие телесные повреждения, пассажирка, жительница города Загатала Рашадат Мамед гызы Мамедова 1979 г.р. с различными травмами была доставлена в Загатальскую центральную районную больницу.

Как сообщили Report в больнице, Рашадат Мамедова в настоящее время проходит лечение в отделении травматологии. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По факту ведется расследование.