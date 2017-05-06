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    В Гахе дома затопило вследствие сильного дождя - ФОТО - ВИДЕО

    Подсобные хозяйства жителей остались под водой© Report.az

    Гах. 6 мая. REPORT.AZ/ В Гахском районе ливневые дожди, шедшие в ночные часы, привели к негативным последствиям.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, в результате разлилась река Гапычай, протекающая по территории села Марсан, вода затопила дворы большей части жителей данного села. Подсобным хозяйствам нанесен ущерб.

    Кроме того, проливные дожди в Гахском районе нанесли ущерб и селу Джудуллу, обрушены стены нескольких приусадебных участков, погибли куры и цыплята, подвалы домов заполнены водой.

    В настоящее время подсчитывается сумма нанесенного ущерба.

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