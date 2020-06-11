В Гахе дома вынужденных переселенцев заполонили ядовитые змеи – ВИДЕО

В Гахском районе Азербайджана змеи держат в страхе семьи вынужденных переселенцев.

Как передает северо-западное бюро Report, в районном селе Амирджан, на территории старой фермы, где проживают пять семей вынужденных переселенцев, невозможно комфортно передвигаться из-за змей, более того, невозможно отдохнуть даже дома.

По словам вынужденных переселенцев, змеи вот уже несколько дней стали появляться вокруг домов и даже в комнатах. Жильцы, которые и в прошлом году переживали аналогичную ситуацию, сообщают, что ежедневно убивают несколько змей.

По словам вынужденного переселенца из Лачинского района Рафаеля Агаларова, проникающие с внешней стороны стены змеи заполняют комнаты. Члены семьи пережили эту ситуацию вчерашним утром. Гюрза пыталась проникнуть в дом через внешнюю стену, однако членам семьи удалось ее убить.

Жильцы уже обратились в соответствующие инстанции. В ответ на обращение в территориальное представительство Исполнительной власти им сообщили, что территория будет осмотрена, места нахождения змей будут опрысканы ядом.