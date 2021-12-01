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В Гахе автомобиль врезался в газопровод, есть пострадавшие

В Гахе автомобиль врезался в газопровод, есть пострадавшие В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
1 декабря 2021 г. 00:38
В Гахе автомобиль врезался в газопровод, есть пострадавшие

В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Марсан.

Так, водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2106 с регистрационным номером 34-BH-052, житель села Фыстыглы Ибрагим Рагимов потерял управление над транспортом и врезался в газопроводную линию.

В результате ДТП И.Рагимов и его пассажир Джейхун Нуруллаев были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В связи повреждением газопровода, подача природного газа в поселок Марсан была приостановлена.

По факту ведется расследование.

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