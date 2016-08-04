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    ​В Гахе автомобиль врезался в электрический столб, погиб 82-летний водитель

    По факту ведется расследование

    Гах. 4 августа. REPORT.AZ/ В Гахе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП зарегистрировано в районном селе Лекит.

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2106", 82-летний житель гахского села Зарна Махмуд Рахим оглу Махмудов врезался в электрический столб на обочине дороги. От полученных в результате ДТП тяжелых травм водитель скончался на месте аварии.

    По факту в отделении полиции Гахского района ведется расследование. 

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