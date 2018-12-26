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    В Гахе автомобиль врезался в дерево и загорелся - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    © Report

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    *** 13:33

    Гах. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Гахе произошло ДТП. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, авария зарегистрирована сегодня утром на 10 км автомобильной дороги Гораган-Гах, на участке дороги, пролегающем через село Амирджан.  

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки Mercedes с государственным регистрационным номером 34 BG 067, направлявшийся в сторону Гаха житель районного села Марсан Шахид Мамед оглу Алиев 1957 г.р. врезался в ореховое дерево. 

    От силы удара автомобиль загорелся. Пламя охватило всю машину. Получивший травмы 61-летний водитель помещен в Гахскую центральную районную больницу. У него диагностировали травму грудной клетки. Лечение продолжается в отделение реанимации. 

    По факту ведется расследование. 

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