В Гахе автомобиль врезался в дерево и загорелся - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 13:33

Гах. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Гахе произошло ДТП.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария зарегистрирована сегодня утром на 10 км автомобильной дороги Гораган-Гах, на участке дороги, пролегающем через село Амирджан.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки Mercedes с государственным регистрационным номером 34 BG 067, направлявшийся в сторону Гаха житель районного села Марсан Шахид Мамед оглу Алиев 1957 г.р. врезался в ореховое дерево.

От силы удара автомобиль загорелся. Пламя охватило всю машину. Получивший травмы 61-летний водитель помещен в Гахскую центральную районную больницу. У него диагностировали травму грудной клетки. Лечение продолжается в отделение реанимации.

По факту ведется расследование.