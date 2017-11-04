В Гахе автомобиль сбил 76-летнего пешехода

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Гах. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Гахском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Гейдара Алиева.

Автомобиль марки "ВАЗ" сбил Кямиля Эфенди оглу Халилова 1941 г.р. при переходе дороги.

Пострадавший был незамедлительно размещен в реанимационном отделении Гахской районной центральной больницы. В настоящее время его состояние оценивается как среднетяжелое.

Факт расследуется.