В Гахе автомобиль сбил 47-летнюю женщину

Гах. 7 ноября. REPORT.AZ / В Гахском районе автомобиль сбил 47-летнюю женщину.

Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло сегодня утром на проспекте Г.Алиева в городе Гах.

Согласно информации, 21-летний Мамедли Орхан Эйваз оглу на легковом автомобиле сбил переходившую дорогу Гаджиеву Садагат Хазрат гызы (1969 г.р.).

С.Гаджиева с различными телесными повреждениями госпитализирована в Гахскую районную центральную больницу. Как сообщили в больнице, после оказания медицинской помощи она была помещена в отделение реанимации, ее состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту ДТП начато расследование.