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    В Гахе автомобиль сбил 47-летнюю женщину

    По факту ДТП начато расследование

    Гах. 7 ноября. REPORT.AZ / В Гахском районе автомобиль сбил 47-летнюю женщину.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло сегодня утром на проспекте Г.Алиева в городе Гах.

    Согласно информации, 21-летний Мамедли Орхан Эйваз оглу на легковом автомобиле сбил переходившую дорогу Гаджиеву Садагат Хазрат гызы (1969 г.р.).

    С.Гаджиева с различными телесными повреждениями госпитализирована в Гахскую районную центральную больницу. Как сообщили в больнице, после оказания медицинской помощи она была помещена в отделение реанимации, ее состояние оценивается как среднетяжелое.

    По факту ДТП начато расследование.

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