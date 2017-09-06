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    В Гахе автомобиль сбил 23-летнюю девушку - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Гах. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Гахском районе автомобиль сбил 23-летнюю девушку. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, авария зарегистрирована сегодня вечером на улице М.В.Видади. 

    Житель Гаха Абид Хикмет оглу Абидов 1979 г.р. за рулем автомобиля марки Mercedes с государственным регистрационным номером 10-GF-070 сбил пешехода Парвану Абдурагим гызы Назарову 1994 г.р. Потерявший управление водитель съехал с дороги и перевернул автомобиль. 

    Получившие в результате ДТП травмы различной степени тяжести водитель и пешеход были доставлены в Гахскую центральную районную больницу. После оказания им первой медицинской помощи водитель был выписан на амбулаторное лечение, а Парвана Назарова помещена в операционное отделение больницы. Ее состояние удовлетворительное. 

    По факту ведется расследование. 

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