В Гахе автомобиль сбил 23-летнюю девушку - ФОТО

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Гах. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Гахском районе автомобиль сбил 23-летнюю девушку.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария зарегистрирована сегодня вечером на улице М.В.Видади.

Житель Гаха Абид Хикмет оглу Абидов 1979 г.р. за рулем автомобиля марки Mercedes с государственным регистрационным номером 10-GF-070 сбил пешехода Парвану Абдурагим гызы Назарову 1994 г.р. Потерявший управление водитель съехал с дороги и перевернул автомобиль.

Получившие в результате ДТП травмы различной степени тяжести водитель и пешеход были доставлены в Гахскую центральную районную больницу. После оказания им первой медицинской помощи водитель был выписан на амбулаторное лечение, а Парвана Назарова помещена в операционное отделение больницы. Ее состояние удовлетворительное.

По факту ведется расследование.