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    В Гахе 78-летний мужчина упал с моста в канал

    Состояние мужчины, получившего открытую черепно-мозговую травму, оценивается как тяжелое

    Гах. 17 января. REPORT.AZ/ В Гахском районе 78-летний мужчина упал с моста в канал.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, случай произошел на улице И.Дагистанлы города Гах.

    Так, переходя по мосту над водой, Немет Магомед оглу Магсудов 1940 г.р. упал в канал глубиной 3 метра. При помощи окружающих людей пожилой мужчина был извлечен из воды и на карете Скорой медицинской помощи доставлен в реанимационное отделение Гахской центральной районной больницы. 

    Как сообщили местному бюро Report в больнице, пострадавшему поставили диагноз открытая черепно-мозговая травма и его состояние тяжелое.

    По факту начато расследование.

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