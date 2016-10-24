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    В Гахе 65-летний мужчина скончался, выпив уксусную кислоту

    Причина, по которой мужчина выпил раствор, станет известна после расследований

    Гах. 24 октября. REPORT.AZ/ В Гахе мужчина скончался, выпив уксусную кислоту.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня днем в доме 15 по улице Юнуса Эмре Гаха.

    Проживающий по указанному адресу Илидон Павлович Бабаджанашвили 1951 г.р. по неизвестным причинам выпил уксусную кислоту. Доставленный в Гахскую центральную районную больницу 65-летний мужчина был помещен в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Причина, по которой И.Бабаджанашвили выпил раствор, станет известна после расследований.

    По факту в районной прокуратуре Гаха возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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