В Гахе 65-летний мужчина скончался, выпив уксусную кислоту

Гах. 24 октября. REPORT.AZ/ В Гахе мужчина скончался, выпив уксусную кислоту.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня днем в доме 15 по улице Юнуса Эмре Гаха.

Проживающий по указанному адресу Илидон Павлович Бабаджанашвили 1951 г.р. по неизвестным причинам выпил уксусную кислоту. Доставленный в Гахскую центральную районную больницу 65-летний мужчина был помещен в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Причина, по которой И.Бабаджанашвили выпил раствор, станет известна после расследований.

По факту в районной прокуратуре Гаха возбуждено уголовное дело, ведется расследование.