В Гахе 44-летний мужчина нанёс себе ножевые ранения

Гах. 27 января. REPORT.AZ/ В Гахском районе 44-летний мужчина нанёс себе ножевые ранения.

Как передаёт шекинско-загатальское бюро Report, инцидент произошёл в вечернее время в селе Гахбаш.

Житель села 1975 года рождения Гадирли Фирудин Гусейн оглу был доставлен в Гахскую районную центральную больницу с колото-резаными ранениями живота, повредившими внутренние органы. Во время обследования Гадирли сообщил, что пытался покончить жизнь самоубийством у себя дома.

Потерпевший был прооперирован.

По факту ведётся расследование.

Ранее в Гахе были задержаны воры-домушники.