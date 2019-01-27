 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гахе 44-летний мужчина нанёс себе ножевые ранения

    Житель села 1975 года рождения Гадирли Фирудин Гусейн оглу был доставлен в Гахскую районную центральную больницу с колото-резаными ранениями живота

    Гах. 27 января. REPORT.AZ/ В Гахском районе 44-летний мужчина нанёс себе ножевые ранения.

    Как передаёт шекинско-загатальское бюро Report, инцидент произошёл в вечернее время в селе Гахбаш.

    Житель села 1975 года рождения Гадирли Фирудин Гусейн оглу был доставлен в Гахскую районную центральную больницу с колото-резаными ранениями живота, повредившими внутренние органы. Во время обследования Гадирли сообщил, что пытался покончить жизнь самоубийством у себя дома.

    Потерпевший был прооперирован.

    По факту ведётся расследование.

    Ранее в Гахе были задержаны воры-домушники.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi