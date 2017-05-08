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    В Гахе 25-летний юноша умер, упав в реку - ФОТО

    Тело Сахавата Микаилова обнаружено в реке Гум, проходящей по территории села© Report.az

    Гах. 8 мая. REPORT.AZ/ В Гахском районе 25-летний юноша умер, упав в реку.

    Как передает северо-западное бюро Report, инцидент произошел днем в районном селе Гум.

    Тело 25-летнего жителя села Гум Сахавата Микаилова было обнаружено в протекающей по территории села части реки односельчанами.

    Стало известно, что при посадке саженцев на принадлежащем родителям участке Сахават Микаилов отправился на реку Гум для перенаправления воды на засаженный участок. По неосторожности он упал в реку, ударившись головой о камни. Потеряв сознание, юноша утонул.

    По факту Гахской районной прокуратурой ведется расследование.

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