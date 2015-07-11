Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Гахе 16-летняя девушка отравилась арбузом.
Как сообщает Report, с признаками отравления в больницу была доставлена жительница села Фысдыглы Зохра Вагиф гызы Мамедова 1999 года рождения.
Проведенное обследование показало, что причиной отравления стало употребление арбуза.
После оказания З.Мамедовой первой медицинской помощи в отделении инфекционных заболеваний местной больницы состояние пациентки улучшилось. Лечение продолжается.
Отметим, что несколько дней назад в Закаталах арбузом также отравились 6 членов одной семьи.
Valeh DadaşovАвтор новости
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