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    В Гаджикабуле на свадьбе произошла драка, один человек тяжело ранен

    По факту ведется расследование

    Гаджикабул. 1 мая. REPORT.AZ/ Один человек пострадал в ходе массовой драки на свадьбе в Гаджикабуле.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел прошлым вечером в селе Удулу.

    Присутствовавший на свадьбе житель села Тагылы 29-летний Немят Солтанага оглу Солтанов получил тяжелую черепно-мозговую травму в ходе драки. Пострадавший доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу. После оказания первой медицинской помощи он был размещен в отделении травматологии.

    По факту ведется расследование.

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