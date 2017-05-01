В Гаджикабуле на свадьбе произошла драка, один человек тяжело ранен

Гаджикабул. 1 мая. REPORT.AZ/ Один человек пострадал в ходе массовой драки на свадьбе в Гаджикабуле.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел прошлым вечером в селе Удулу.

Присутствовавший на свадьбе житель села Тагылы 29-летний Немят Солтанага оглу Солтанов получил тяжелую черепно-мозговую травму в ходе драки. Пострадавший доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу. После оказания первой медицинской помощи он был размещен в отделении травматологии.

По факту ведется расследование.