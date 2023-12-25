О нас

В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки

В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки В Гаджигабульском районе на берегу реки найдены человеческие останки.
Происшествия
25 декабря 2023 г. 15:56
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки

В Гаджигабульском районе на берегу реки найдены человеческие останки.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на берегу реки Пирсаатчай на территории села Губалы Балоглан.

Останки обнаружил один из жителей села, они были переданы в соответствующие структуры.

Историки предположили, что найденные останки принадлежат одной из жертв геноцида 31 марта 1918 года. Они отмечают, что отрядом Лалаяна в селе Губалы Балоглан были убиты более 500 мирных жителей.

Историки также полагают, что высока вероятность обнаружения на этой территории массовых захоронений убитых азербайджанцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda insan sümükləri tapılıb

Другие новости из категории

В ДТП в Гаджигабуле погиб 8-летний школьник
В ДТП в Гаджигабуле погиб 8-летний школьник
25 декабря 2023 г. 16:33
В Шеки грузовик насмерть сбил 88-летнего мужчину
В Шеки грузовик насмерть сбил 88-летнего мужчину
25 декабря 2023 г. 16:31
Стало известно состояние 17 человек, пострадавших в результате ДТП на автодороге Алят-Астара
ФотоСтало известно состояние 17 человек, пострадавших в результате ДТП на автодороге Алят-Астара
25 декабря 2023 г. 14:36
Начался судебный процесс по апелляции на приговор Вагифу Хачатуряну
Начался судебный процесс по апелляции на приговор Вагифу Хачатуряну
25 декабря 2023 г. 12:52
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 64 мины
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 64 мины
25 декабря 2023 г. 12:25
В Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
ФотоВ Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
25 декабря 2023 г. 12:15
МЧС призвал граждан не пренебрегать мерами пожарной безопасности в праздничные дни
МЧС призвал граждан не пренебрегать мерами пожарной безопасности в праздничные дни
25 декабря 2023 г. 12:14
В Исмаиллинском районе женщина умерла после кесарева сечения
В Исмаиллинском районе женщина умерла после кесарева сечения
25 декабря 2023 г. 11:18
Сотрудники МЧС обезвредили найденный в Баку боеприпас
ФотоСотрудники МЧС обезвредили найденный в Баку боеприпас
25 декабря 2023 г. 10:31
Сотрудники полиции изъяли у граждан свыше 10 единиц оружия
Сотрудники полиции изъяли у граждан свыше 10 единиц оружия
25 декабря 2023 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi