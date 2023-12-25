В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки

В Гаджигабульском районе на берегу реки найдены человеческие останки.

В Гаджигабульском районе на берегу реки найдены человеческие останки.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на берегу реки Пирсаатчай на территории села Губалы Балоглан.

Останки обнаружил один из жителей села, они были переданы в соответствующие структуры.

Историки предположили, что найденные останки принадлежат одной из жертв геноцида 31 марта 1918 года. Они отмечают, что отрядом Лалаяна в селе Губалы Балоглан были убиты более 500 мирных жителей.

Историки также полагают, что высока вероятность обнаружения на этой территории массовых захоронений убитых азербайджанцев.