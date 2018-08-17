В Гаджигабуле женщина-водитель попала в аварию - ВИДЕО

Кюрдамир. 17 августа. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе произошло ДТП.

Как сообщает центральноаранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке автомобильной дороги Баку-Газах, проходящей по территории села Падарчёль.

Так, управляемый жительницей Газахского района Айнур Иса гызы Халиловой 1987 г.р. автомобиль марки Hyundai с государственным регистрационным знаком 99 LA 877 перевернулся после потери управления. В результате, водитель получила телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшая была доставлена в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.