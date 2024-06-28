В Гаджигабуле затопило около 100 домов

В Гаджигабуле затопило около 100 домов.

В Гаджигабуле затопило около 100 домов.

Как передает аранское бюро Report, в последние дни непрерывные дожди создали опасную ситуацию в водохранилище Пирсаат.

В результате переполнения водохранилища, вода переливается через плотину. По словам жителей, за последние 40 лет такого наводнения на реке Пирсаат не было.

В селе Губалы-Балоглан затоплено около 100 домов. В то же время сельскохозяйственные угодья находятся под водой.

В настоящее время в целях предотвращения стихийного бедствия в этот район стянута различная спецтехника МЧС Азербайджана и исполнительной власти.



