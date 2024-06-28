О нас

В Гаджигабуле затопило около 100 домов

В Гаджигабуле затопило около 100 домов В Гаджигабуле затопило около 100 домов.
Происшествия
28 июня 2024 г. 23:16
В Гаджигабуле затопило около 100 домов

В Гаджигабуле затопило около 100 домов.

Как передает аранское бюро Report, в последние дни непрерывные дожди создали опасную ситуацию в водохранилище Пирсаат.

В результате переполнения водохранилища, вода переливается через плотину. По словам жителей, за последние 40 лет такого наводнения на реке Пирсаат не было.

В селе Губалы-Балоглан затоплено около 100 домов. В то же время сельскохозяйственные угодья находятся под водой.

В настоящее время в целях предотвращения стихийного бедствия в этот район стянута различная спецтехника МЧС Азербайджана и исполнительной власти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоHacıqabulda 100-ə yaxın evi su basıb

Самое важное

Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi