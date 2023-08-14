В Гаджигабуле произошло массовое отравление.
Как сообщает аранское бюро Report, жители Баку отравились в одном из центров отдыха на территории района.
Состояние Солтанели Мамедли (2010 г.р.), Фидан Адыгёзаловой (1987 г.р.), Сидиги Солтановой (1952 г.р.), Пикеханым Сулеймановой (1994 г.р.), Нураны Сулеймановой, Афаг Алиевой (1973 г.р.) и Мухаммеда Сулейманова (2017 г.р.) внезапно ухудшилось по дороге в Баку.
Они были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту проводится расследование.