В Гаджигабуле задержаны 3 человека, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков

В Гаджигабуле задержаны 3 человека, которые занимались незаконным оборотом наркотиков.

В Гаджигабуле задержаны 3 человека, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе Ширванской региональной группы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Гаджигабульского района по пресечению незаконного оборота наркотических средств, был задержан житель района Рашад Мамедов.

В ходе досмотра, проведенного сотрудниками отдела, было обнаружено и изъято около 226 граммов героина и около 2 граммов метамфетамина.

В ходе других оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны жители района Гусейн Гейдаров и Сеймур Алиев. Во время досмотра этих лиц, у Г.Гейдарова было изъято более 90 грамм, у С.Алиева - более 11 граммов героина.

По фактам возбуждено уголовное дело в Гаджигабульском районном отделении полиции, расследование продолжается.