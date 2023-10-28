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В Гаджигабуле задержан водитель, находившийся под воздействием наркотиков

В Гаджигабуле задержан водитель, находившийся под воздействием наркотиков В Гаджигабульском районе задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков.
Происшествия
28 октября 2023 г. 11:15
В Гаджигабуле задержан водитель, находившийся под воздействием наркотиков

В Гаджигабульском районе задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, на посту ДПС в районе села Навахи Гаджигабульского района сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции был задержан автомобиль марки Ford Transit.

Было установлено, что водитель автомобиля, житель города Сумгайыт С.Мустафаев находился под воздействием наркотиков. В отношении водителя был составлен протокол.

При досмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли метамфетамин и марихуану.

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Версия на азербайджанском языке Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

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