В Гаджигабуле задержан водитель, находившийся под воздействием наркотиков

В Гаджигабульском районе задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.
Согласно сообщению, на посту ДПС в районе села Навахи Гаджигабульского района сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции был задержан автомобиль марки Ford Transit.
Было установлено, что водитель автомобиля, житель города Сумгайыт С.Мустафаев находился под воздействием наркотиков. В отношении водителя был составлен протокол.
При досмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли метамфетамин и марихуану.