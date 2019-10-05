​В Гаджигабуле задержан наркоторговец по прозвищу "Сеид"

Сотрудники Гаджигабульского РУП провели операцию по задержанию и привлечению к ответственности лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан Закир Гахраманов, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков.

В ходе обыска при нем была найдена спичечная коробка с марихуаной. Задержанный признался, что купил ее за 50 манатов у лица по произвищу "Cеид". На основе его показаний операция была продолжена. В ходе предпринятых оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель села Ранджбар ранее судимый 41-летний Миргамид Мехтиев. У него были обнаружены и изъяты марихуана в пластиковой и стеклянной упаковках, 2 закрутки героина и 3 закрутки марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело.