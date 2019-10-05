 Наверх

В Гаджигабуле задержан наркоторговец по прозвищу "Сеид"

​В Гаджигабуле задержан наркоторговец по прозвищу "Сеид"

Сотрудники Гаджигабульского РУП провели операцию по задержанию и привлечению к ответственности лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. 

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан Закир Гахраманов, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков.

В ходе обыска при нем была найдена спичечная коробка с марихуаной. Задержанный признался, что купил ее за 50 манатов у лица по произвищу "Cеид". На основе его показаний операция была продолжена. В ходе предпринятых оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель села Ранджбар ранее судимый 41-летний Миргамид Мехтиев. У него были обнаружены и изъяты марихуана в пластиковой и стеклянной упаковках, 2 закрутки героина и 3 закрутки марихуаны. 

По факту возбуждено уголовное дело.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!