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В Гаджигабуле задержан мужчина, занимавшийся продажей наркотиков

В Гаджигабуле задержан мужчина, занимавшийся продажей наркотиков
© Customs.gov.az

В Гаджигабульском районе задержан мужчина, занимавшийся продажей наркотиков. 

Как сообщает аранское бюро Report, сотрудниками отделения полиции Гаджигабульского района за незаконное ношение при себе 17 свертков героина общим весом 0,554 г был задержан проживающий по адресу ул. З.Тагиева, 140 Гасанов Адем Агаиса оглу 1970 г.р.

В рамках проведенных оперативных мероприятий выяснилось, что наркотики А.Гасанов приобрел за 30 манатов у проживающего по адресу ул. А.Асланова, 3 Векилова Рафаэля Юсиф оглу 1964 г.р. При обыске у последнего изъяли 0,239 г героина. 

В отношении А.Гасанова возбуждено уголовное дело по ст. 234.1, а в отношении Р.Велиева - по ст. 234.2 УК. 

Расследования по факту продолжаются. 

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