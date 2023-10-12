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В Гаджигабуле возбуждено уголовное дело в связи с пожаром, унесшим жизни 5 человек

В Гаджигабуле возбуждено уголовное дело в связи с пожаром, унесшим жизни 5 человек В прокуратуре Гаджигабульского района возбудили уголовное дело в связи с пожаром, произошедшим 12 октября в поселке Навахи.
Происшествия
12 октября 2023 г. 17:00
В Гаджигабуле возбуждено уголовное дело в связи с пожаром, унесшим жизни 5 человек

В прокуратуре Гаджигабульского района возбудили уголовное дело в связи с пожаром, произошедшим 12 октября в поселке Навахи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье 314.3 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), в настоящий момент проводится предварительное расследование.

Отметим, что пожар в поселке Навахи произошел ночью 12 октября примерно в 01:00 в жилом доме барачного типа. В результате пожара погибли 5 человек - Муталлим Мамедов (1944 г.р.), Сара Абишова (1952 г.р.), Айбениз Абишова (1981 г.р.), Захра Садыгова (2010 г.р.) и Эльгюн Садыгов (2012 г.р.). Шола Гасанова (1963 г.р.) получила травмы.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda 5 nəfərin ölümünə səbəb olan yanğınla bağlı cinayət işi başlanılıb 

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