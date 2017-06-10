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    В Гаджигабуле в результате лопнувшего колеса "КамАЗ" серьезно пострадал водитель

    Инцидент произошел, когда он менял колеса

    Гаджигабул. 10 июня. REPORT.AZ/ В результате несчастного случая в Гаджигабуле пострадал один человек.

    Как передает аранское бюро Report, происшествие имело место сегодня утром между районными селами Гарасу и Муган.

    Житель Геранбоя, 27-летний Агиль Мунасиб оглу Гасанов воспользовался домкратом для замены колеса автомобиля марки "КамАЗ". В этот момент колесо лопнуло, а его болт с силой ударился в область головы водителя, нанеся тяжелую травму. К месту происшествия привлечены сотрудники скорой помощи.

    По факту ведется расследование.

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