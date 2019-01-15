В Гаджигабуле в результате тяжелого ДТП пострадали супруги

Гаджигабул. 15 января. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке магистрали Баку-Газах, пролегающем по территории села Атбулаг.

Управляемый жителем Баку Рафигом Нуру оглу Гусейновым 1969 г.р. автомобиль марки "ВАЗ-2106" после взрыва шины съехал с дороги и перевернулся.

В результате, водитель и его супруга Дильшад Мурсал гызы Хыдырова 1962 г.р. с различными травмами были госпитализированы в больницу города Ширван. Получившая черепно-мозговую травму женщина была переведена в реанимационное отделение больницы.

По факту ведется расследование.