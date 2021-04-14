В Гаджигабуле в общественном месте выявлен больной коронавирусом

Местонахождение Э.Гамзаева было установлено сотрудниками полиции, с ним были проведены разъяснительные беседы, с соблюдением медицинских процедур мужчину вернули домой

В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками Гаджигабульского районного отдела полиции в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19, в общественном месте был выявлен активный больной коронавирусом.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, жителю Гаджигабульского района Эльшану Гамзаеву было назначено лечение в домашних условиях из-за положительного теста на коронавирус, однако он в нарушение санитарно-карантинных правил покинул адрес проживания.

Местонахождение Э.Гамзаева было установлено сотрудниками полиции, с ним были проведены разъяснительные беседы, с соблюдением медицинских процедур мужчину вернули домой.