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В Гаджигабуле в общественном месте выявлен больной коронавирусом

В Гаджигабуле в общественном месте выявлен больной коронавирусом Местонахождение Э.Гамзаева было установлено сотрудниками полиции, с ним были проведены разъяснительные беседы, с соблюдением медицинских процедур мужчину вернули домой
Происшествия
14 апреля 2021 г. 09:46
В Гаджигабуле в общественном месте выявлен больной коронавирусом
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В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками Гаджигабульского районного отдела полиции в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19, в общественном месте был выявлен активный больной коронавирусом.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, жителю Гаджигабульского района Эльшану Гамзаеву было назначено лечение в домашних условиях из-за положительного теста на коронавирус, однако он в нарушение санитарно-карантинных правил покинул адрес проживания.

Местонахождение Э.Гамзаева было установлено сотрудниками полиции, с ним были проведены разъяснительные беседы, с соблюдением медицинских процедур мужчину вернули домой.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda evi tərk edən aktiv koronavirus xəstəsi müəyyən edilib

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