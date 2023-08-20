В Гаджигабуле убит 43-летний мужчина, есть задержанный

20 августа около 00:12 в районную прокуратуру поступило сообщение о смерти жителя Гаджигабульского района Рахмана Годжалиева, 1980 года рождения.

20 августа около 00:12 в районную прокуратуру поступило сообщение о смерти жителя Гаджигабульского района Рахмана Годжалиева, 1980 года рождения.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Гаджигабульского района.

На основании проведенных следственных действий установлены обоснованные подозрения, что Парвиз Гулиев, 1980 года рождения, убил ножом своего соседа Рахмана Годжалиева на улице Г.З.Тагиева города Гаджигабул во время спора между ними.

По данному факту в Гаджигабульской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Парвиз Гулиев задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.