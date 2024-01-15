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В Гаджигабуле у наркоторговца изъято до 3 кг марихуаны и опиума

В Гаджигабуле у наркоторговца изъято до 3 кг марихуаны и опиума В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского районного отдела полиции, задержан наркоторговец, который закупал наркотики у иностранного наркодилера, у мужчины изъято до 3 кг марихуаны и опиума.
Происшествия
15 января 2024 г. 08:39
В Гаджигабуле у наркоторговца изъято до 3 кг марихуаны и опиума

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского районного отдела полиции, задержан наркоторговец, который закупал наркотики у иностранного наркодилера, у мужчины изъято до 3 кг марихуаны и опиума.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных на основании полученной оперативной информации, в Гаджигабульском районе был задержан и доставлен в отдел полиции житель Шамкирского района Намиг Гусейнов.

При личном досмотре и обыске имеющегося при нем сумки были обнаружены и изъяты более двух килограммов марихуаны и свыше 500 граммов опиума.

На допросе Н.Гусейнов признался, что наркотики он приобрел у гражданина Ирана, с которым познакомился через социальную сеть.

По факту в следственном отделении Гаджигабульского отдела полиции возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативные действия по установлению преступных связей Н.Гусейнова продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda iranlı narkotacirdən onlayn yolla narkotik alan şəxs saxlanılıb

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