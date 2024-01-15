В Гаджигабуле у наркоторговца изъято до 3 кг марихуаны и опиума

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского районного отдела полиции, задержан наркоторговец, который закупал наркотики у иностранного наркодилера, у мужчины изъято до 3 кг марихуаны и опиума.
Как сообщили
При личном досмотре и обыске имеющегося при нем сумки были обнаружены и изъяты более двух килограммов марихуаны и свыше 500 граммов опиума.
На допросе Н.Гусейнов признался, что наркотики он приобрел у гражданина Ирана, с которым познакомился через социальную сеть.
По факту в следственном отделении Гаджигабульского отдела полиции возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативные действия по установлению преступных связей Н.Гусейнова продолжаются.