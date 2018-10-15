В Гаджигабуле тело гражданина Беларуси обнаружили в его же автомобиле

Баку, 15 октября. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе тело гражданина Беларуси обнаружено в управляемом им автомобиле.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, на территории районного поселка Мугань обнаружено тело гражданина Беларуси Сагайдука Дмитрия Валерьевича 1983 г.р.в управляемом им грузовом автомобиле.

Окружающие люди, которые заметили, что автомобиль марки DAF с государственным номерным знаком AM 6438-1 второй день стоит у обочины, сообщили об этом в полицию. Тело водителя было передано для обследования в Ширванский городской центр патологической анатомии и судмедэкспертизы. Причина его смерти будет ясна после заключения медэкспертизы.

По факту ведется расследование.