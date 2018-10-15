 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гаджигабуле тело гражданина Беларуси обнаружили в его же автомобиле

    Баку, 15 октября. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе тело гражданина Беларуси обнаружено в управляемом им автомобиле.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, на территории районного поселка Мугань обнаружено тело гражданина Беларуси Сагайдука Дмитрия Валерьевича 1983 г.р.в управляемом им грузовом автомобиле.

    Окружающие люди, которые заметили, что автомобиль марки DAF с государственным номерным знаком AM 6438-1 второй день стоит у обочины, сообщили об этом в полицию. Тело водителя было передано для обследования в Ширванский городской центр патологической анатомии и судмедэкспертизы. Причина его смерти будет ясна после заключения медэкспертизы.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi