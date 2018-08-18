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    В Гаджигабуле столкнулись два грузовика, есть пострадавший

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле произошло ДТП. 

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Падарчель отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. 

    Грузовик марки "Shagman" с государственным регистрационным номером 99-FC-868 сначала врезался в "КамАЗ" с государственным регистрационным номером 57-BK-324, а затем в бетонные барьеры. 

    В результате ДТП водитель автомобиля "Shagman", житель Гянджи Ахмедов Талех Агакерим оглу 1980 г.р. получил травмы различной степени тяжести. 

    Раненый помещен в Кюрдемирскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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