В Гаджигабуле столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортного происшествие.
Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на автодороге Баку-Газах, проходящий через село Падар-Чёл.
Водитель грузовика "TIR" потеряв управление за рулем, врезался в автомобиль "QAZel".
Во время аварии водитель "QAZel" 50-летний Амрах Полад оглы Гасанов и его пассажир, 65-летний житель Шемахи Векалят Анвер оглы Рафиев получили различные травмы.
Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую центральную больницу.
Ведется расследование.