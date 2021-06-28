О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гаджигабуле столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

В Гаджигабуле столкнулись два грузовика, есть пострадавшие В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортного происшествие.
Происшествия
28 июня 2021 г. 20:10
В Гаджигабуле столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортного происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на автодороге Баку-Газах, проходящий через село Падар-Чёл.

Водитель грузовика "TIR" потеряв управление за рулем, врезался в автомобиль "QAZel".

Во время аварии водитель "QAZel" 50-летний Амрах Полад оглы Гасанов и его пассажир, 65-летний житель Шемахи Векалят Анвер оглы Рафиев получили различные травмы.

Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую центральную больницу.

Ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda Türkiyə vətəndaşı qəza törətdi, xəsarət alanlar var

Экслюзивные новости

Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
28 июня 2021 г. 18:05
Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
26 июня 2021 г. 09:27
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
25 июня 2021 г. 17:18
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi