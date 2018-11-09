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    В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля, ранены 3 человека

    Гаджигабул. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе произошло ДТП.

    Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент произошел на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию села Падарчель.

    В результате столкновения двух автомобилей марок "Киа" пострадали - жительница Гарадагского района Гасанова Хиджран Айдын гызы (1971), жительница города Ширван Мустафаева Айсель Тахир гызы (1992) и житель Баку Агаев Эльджан Эльвин оглы (2008). Раненые с телесными травмами различной степени тяжести помещены в Кюрдамирскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Кюрдамире в результате ДТП пострадала женщина.

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