В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля, ранены 3 человека

Гаджигабул. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе произошло ДТП.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент произошел на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию села Падарчель.

В результате столкновения двух автомобилей марок "Киа" пострадали - жительница Гарадагского района Гасанова Хиджран Айдын гызы (1971), жительница города Ширван Мустафаева Айсель Тахир гызы (1992) и житель Баку Агаев Эльджан Эльвин оглы (2008). Раненые с телесными травмами различной степени тяжести помещены в Кюрдамирскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее в Кюрдамире в результате ДТП пострадала женщина.