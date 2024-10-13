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В Гаджигабуле после ливней затопило сотни домов

В Гаджигабуле после ливней затопило сотни домов В Гаджигабуле сотни домов и приусадебных участков затопило сточными водами.
Происшествия
13 октября 2024 г. 19:48
В Гаджигабуле после ливней затопило сотни домов

В Гаджигабуле после ливней сотни домов и приусадебных участков остались под водой

Об этом аранскому бюро Report сообщил глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Севиндик Хатамов.

По его словам, проблема будет устранена в течение 2-3 дней.

"В результате проливных дождей, начавшихся вчера утром, более 500 частных домов и приусадебных участков остались под водой. В настоящее время сотрудники МЧС, привлеченные в район, осуществляют процесс откачки сточных вод, скопившихся во дворах. Для этого во дворах установлены насосы", - уточнил чиновник.

Он добавил, что в результате непогоды проблемы также возникали в подаче электроэнергии, однако все недочеты уже устранены и жители беспрерывно снабжаются электричеством.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС эвакуировали с подтопленных территорий в Гаджигабуле 11 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda yüzlərlə həyətyanı sahə su altında qalıb

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