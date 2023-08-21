В Гаджигабуле составлен протокол в отношении главы муниципалитета

В Гаджигабуле приняты меры в отношении председателя муниципалитета.

В Гаджигабуле приняты меры в отношении председателя муниципалитета.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского РУП в целях предотвращения нарушения санитарно-гигиенических правил, выявлены факты нарушения требований по охране окружающей среды во время складирования и сжигания бытового мусора в поселке Муган.

В отношении председателя муниципалитета указанного поселка составлен протокол по статье 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных правонарушениях и отправлен в региональное управление экологии и природных ресурсов №3.