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В Гаджигабуле составлен протокол в отношении главы муниципалитета

В Гаджигабуле составлен протокол в отношении главы муниципалитета В Гаджигабуле приняты меры в отношении председателя муниципалитета.
Происшествия
21 августа 2023 г. 09:29
В Гаджигабуле составлен протокол в отношении главы муниципалитета

В Гаджигабуле приняты меры в отношении председателя муниципалитета.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского РУП в целях предотвращения нарушения санитарно-гигиенических правил, выявлены факты нарушения требований по охране окружающей среды во время складирования и сжигания бытового мусора в поселке Муган.

В отношении председателя муниципалитета указанного поселка составлен протокол по статье 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных правонарушениях и отправлен в региональное управление экологии и природных ресурсов №3.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda bələdiyyə sədri barəsində protokol tərtib olunub

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