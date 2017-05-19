В Гаджигабуле разлив реки привел к подтоплению нескольких домов - ФОТО

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Гаджигабул. 19 мая. REPORT.AZ/ Сильный дождь, начавшийся с позавчерашнего дня, стал причиной повышения уровня воды в части реки Пирсаатчай, протекающей по территории села Удуку Гаджигабулского района.

Как сообщает аранское бюро Report, возникшие в результате селевые потоки повредили мост над рекой, несколько частных жилых домов в селе Губадлы остались под водой.

Как сообщает районная комиссия по чрезвычайным ситуациям, после снижения уровня воды в реке Пирсаатчай, селевые воды ушли с приусадебных участков. Поврежденный мост был отремонтирован. На данный момент в селе никаких серьезных проблем нет.