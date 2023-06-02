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В Гаджигабуле ранены ножом братья, есть задержанный

В Гаджигабуле ранены ножом братья, есть задержанный В Гаджигабуле ранены ножом братья, есть задержанный.
Происшествия
2 июня 2023 г. 10:59
В Гаджигабуле ранены ножом братья, есть задержанный

В Гаджигабуле ранены ножом братья, есть задержанный.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

1 июня в районе 23 часов в полицию поступила информация о том, что в городе Гаджигабул ранены ножом братья Эльшан и Амид Гулиевы. В ходе проведенного сотрудниками Гаджигабульского РОП расследования было установлено, что житель города Мехман Рзаев на почве конфликта нанес ножевые ранения Э.Гулиеву и его брату.

В результате оперативных мероприятий М.Рзаев был задержан в качестве подозреваемого.

По факту в Гаджигабульском РОП возбуждено уголовно дело 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda qardaşlar bıçaqlanıb, saxlanılan var

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