В Гаджигабуле ранены ножом братья, есть задержанный

В Гаджигабуле ранены ножом братья, есть задержанный.

В Гаджигабуле ранены ножом братья, есть задержанный.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

1 июня в районе 23 часов в полицию поступила информация о том, что в городе Гаджигабул ранены ножом братья Эльшан и Амид Гулиевы. В ходе проведенного сотрудниками Гаджигабульского РОП расследования было установлено, что житель города Мехман Рзаев на почве конфликта нанес ножевые ранения Э.Гулиеву и его брату.

В результате оперативных мероприятий М.Рзаев был задержан в качестве подозреваемого.

По факту в Гаджигабульском РОП возбуждено уголовно дело 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).