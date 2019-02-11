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В Гаджигабуле рабочий получил тяжелую травму, упав с высоты

Гаджигабул. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле рабочий упал с высоты. 

Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент отмечен на заводе Gilan Seramik. 

Житель Ширвана Рахман Джаббар оглу Джалилов 1995 г.р. получил тяжелую черепно-мозговую травму, упав с высоты. Его поместили в отделение реанимации Ширванской городской центральной больницы. 

Отмечается, что Р.Джалилов находится в коматозном состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания. 

Факт расследуется Гаджигабульской районной прокуратурой.  

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