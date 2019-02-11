В Гаджигабуле рабочий получил тяжелую травму, упав с высоты

Гаджигабул. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле рабочий упал с высоты.
Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент отмечен на заводе Gilan Seramik.
Житель Ширвана Рахман Джаббар оглу Джалилов 1995 г.р. получил тяжелую черепно-мозговую травму, упав с высоты. Его поместили в отделение реанимации Ширванской городской центральной больницы.
Отмечается, что Р.Джалилов находится в коматозном состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания.
Факт расследуется Гаджигабульской районной прокуратурой.
Valeh DadaşovАвтор новости