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В Гаджигабуле произошло серьезное ДТП, пострадали три человека

В Гаджигабуле произошло серьезное ДТП, пострадали три человека В серьезном дорожно-транспортном происшествии в селе Муган Гаджигабульского района пострадали три человека.
Происшествия
19 октября 2023 г. 08:39
В Гаджигабуле произошло серьезное ДТП, пострадали три человека

В серьезном дорожно-транспортном происшествии в селе Муган Гаджигабульского района пострадали три человека.

Как сообщает аранское бюро Report, на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село, автомобиль марки "Мерседес" столкнулся с другим транспортным средством.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили жители Гаджигабульского района Самир Мамедгасан оглу Мамедзаде, 1992 года рождения, Сахиль Гюльгардаш оглу Зульфугаров, 1989 года рождения, и житель Сальянского района Агагардаш Фархад оглу Дадашов, 1996 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda yol qəzası olub, 3 nəfər xəsarət alıb

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