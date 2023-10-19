В Гаджигабуле произошло серьезное ДТП, пострадали три человека

В серьезном дорожно-транспортном происшествии в селе Муган Гаджигабульского района пострадали три человека.
Как сообщает аранское бюро
В ДТП травмы различной степени тяжести получили жители Гаджигабульского района Самир Мамедгасан оглу Мамедзаде, 1992 года рождения, Сахиль Гюльгардаш оглу Зульфугаров, 1989 года рождения, и житель Сальянского района Агагардаш Фархад оглу Дадашов, 1996 года рождения.
Пострадавшие доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.