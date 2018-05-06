В Гаджигабуле произошло ДТП, 5 человек ранены

Хаджигабул. 6 мая. REPORT.AZ/ Сегодня вечером на части автомагистрали Баку-Газах, пролегающей через территорию села Гызылбурун Гаджигабульского района, столкнулись два автомобиля марок "Нива" и Mercedes. В результате ДТП 5 человек получили ранения.

Как сообщает аранское бюро Report, пострадавшими являются жители поселка Гарачухур г.Баку - Гасымова Рахиля Мамед гызы 1953 г.р., Исмаилов Гасан Керим оглы 1962 г.р., Мирзаев Видади Эййуб оглы 1962 г.р., житель Наримановского района Асланов Амид Аслан оглы 1985 г.р. и житель Уджарского района Джалилов Хафиз Сабир оглы. Раненые были доставлены в Центральную больницу Ширвана.

Как сообщили в больнице, по причине тяжелого состояния Гасымову Рахилю поместили в реанимационное отделение. Остальные отправлены на амбулаторное лечение.

По факту ведется расследование.