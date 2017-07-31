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    В Гаджигабуле произошел вооруженный инцидент, число погибших достигло 5 человек

    Четверо из них являются членами одной семьи

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В утренние часы в Гаджигабульском районе произошел вооруженный инцидент. В результате инцидента число погибших достигло 5 человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, неизвестный с оружием, проникнув в дом, убил четверо человек, а затем покончил с собой.

    Убитые являлись членами одной семьи. Это Намик Мамед оглу Гамбаров и Назим Мамед оглу Гамбаров, Гюльбагда Мамед гызы Гамбарова и Алмара Мамед гызы Гамбарова.

    По факту ведется расследование в правоохранительных органах.

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