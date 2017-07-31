В Гаджигабуле произошел вооруженный инцидент, число погибших достигло 5 человек

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В утренние часы в Гаджигабульском районе произошел вооруженный инцидент. В результате инцидента число погибших достигло 5 человек.

Как сообщает аранское бюро Report, неизвестный с оружием, проникнув в дом, убил четверо человек, а затем покончил с собой.

Убитые являлись членами одной семьи. Это Намик Мамед оглу Гамбаров и Назим Мамед оглу Гамбаров, Гюльбагда Мамед гызы Гамбарова и Алмара Мамед гызы Гамбарова.

По факту ведется расследование в правоохранительных органах.