В Гаджигабуле при опрокидывании грузовика погиб один, пострадали два человека

В Гаджигабуле при опрокидывании грузовика погиб один, пострадали два человека

В селе Гарасу Гаджигабульского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.

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В селе Гарасу Гаджигабульского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека. Как сообщает аранское бюро Report , инцидент произошел на магистрали Баку-Газах. Согласно информации, водитель грузовика "КамАЗ" потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось. В аварии на месте происшествия скончался житель Баку Самир Мамедов, 1977 года рождения, жители столицы Сахиб Фарзали оглу Мамедов (1955 г.р.) и Фируза Асад гызы Мамедова (1954 г.р.) получили различные травмы. Пострадавшие доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу, состояние женщины оценивается как тяжелое. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал