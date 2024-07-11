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В Гаджигабуле при опрокидывании грузовика погиб один, пострадали два человека

В Гаджигабуле при опрокидывании грузовика погиб один, пострадали два человека В селе Гарасу Гаджигабульского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.
Происшествия
11 июля 2024 г. 08:36
В Гаджигабуле при опрокидывании грузовика погиб один, пострадали два человека

В селе Гарасу Гаджигабульского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на магистрали Баку-Газах.

Согласно информации, водитель грузовика "КамАЗ" потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.

В аварии на месте происшествия скончался житель Баку Самир Мамедов, 1977 года рождения, жители столицы Сахиб Фарзали оглу Мамедов (1955 г.р.) и Фируза Асад гызы Мамедова (1954 г.р.) получили различные травмы.

Пострадавшие доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу, состояние женщины оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda yük maşını aşıb, ölən və yaralananlar var

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