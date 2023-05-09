В Гаджигабуле при досмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили наркотики и кастет

Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции 8 мая на посту, расположенном на дороге Баку-Газах, задержали для досмотра автомобиль марки KIA.

Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции 8 мая на посту, расположенном на дороге Баку-Газах, остановили для досмотра автомобиль марки KIA.

Об этом Report сообщили в управлении.

Водитель транспортного средства, житель города Баку Насир Мамедов и его пассажиры - ранее судимые Руслан Джавадов, Мехман Мирзоев и Эльгюн Алиев оказали сопротивление сотрудникам полиции. Один из пассажиров достал нож из кармана и грозился нанести себе увечья, если их не отпустят, другой пассажир попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции.

Задержанные лица были доставлены в Гаджигабульский районный отдел полиции.

При досмотре их автомобиля были обнаружены и изъяты героин, марихуана, метамфетамин, электронные весы, кастет и нож.

По факту проводится расследование.