В Гаджигабуле перевернулся трактор, есть погибший

В Гаджигабульском районе в результате ДТП перевернулся трактор, водитель погиб.

В Гаджигабульском районе в результате ДТП перевернулся трактор, водитель погиб.

Как сообщили Report в МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с ДТП в селе Биринджи Удуллу.

"На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС. Было установлено, что водитель трактора марки "БЕЛАРУС" потерял управление, в результате чего транспортное средство опрокинулось в придорожный овраг", - отметили в МЧС.

Сотрудники МЧС извлекли из трактора тело погибшего и передали по назначению.