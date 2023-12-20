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В Гаджигабуле перевернулся трактор, есть погибший

В Гаджигабуле перевернулся трактор, есть погибший В Гаджигабульском районе в результате ДТП перевернулся трактор, водитель погиб.
Происшествия
20 декабря 2023 г. 16:04
В Гаджигабуле перевернулся трактор, есть погибший

В Гаджигабульском районе в результате ДТП перевернулся трактор, водитель погиб.

Как сообщили Report в МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с ДТП в селе Биринджи Удуллу.

"На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС. Было установлено, что водитель трактора марки "БЕЛАРУС" потерял управление, в результате чего транспортное средство опрокинулось в придорожный овраг", - отметили в МЧС.

Сотрудники МЧС извлекли из трактора тело погибшего и передали по назначению.

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