В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, пострадали четыре человека.
Как передает аранское бюро
Водитель автомобиля марки "Мерседес" потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.
В ДТП травмы различной степени тяжести получили жители Сабирабадского района Фархад Адалят оглу Гулиев, 2003 года рождения, Гасан Ариф оглу Рагимов, Рашид Рашад оглу Абдуллазаде, 2000 года рождения, и Амин Васиф оглу Гюльмамедов, 2005 года рождения.
Пострадавшие госпитализированы в Сабирабадскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.