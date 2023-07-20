В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, пострадали четыре человека

В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, пострадали четыре человека.

В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, пострадали четыре человека.

Как передает аранское бюро Report , инцидент зафиксирован на участке трассы Баку-Газах, проходящем через населенный пункт Падарчёль.

Водитель автомобиля марки "Мерседес" потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили жители Сабирабадского района Фархад Адалят оглу Гулиев, 2003 года рождения, Гасан Ариф оглу Рагимов, Рашид Рашад оглу Абдуллазаде, 2000 года рождения, и Амин Васиф оглу Гюльмамедов, 2005 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы в Сабирабадскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.